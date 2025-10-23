Tomislav Piplica war Kulttorwart von Energie Cottbus, formt heute die Keeper von Lok Leipzig. Wie er die Stärke des Meisters und Tabellenführers vor dem Topspiel in Halle gegen den HFC erklärt.

Respekt vor dem HFC? Das sagt Tomislav Piplica über das Topspiel in Halle

Leipzig/MZ/HEN/FAB - Mehr Kult als Tomislav Pipilca geht im deutschen Fußball kaum. Der ehemalige Torwart von Energie Cottbus, der für seine Mähne, spektakulären Paraden und manche Panne bekannt war, formt seit 2023 die Keeper des 1. FC Lokomotive Leipzig. Der 56-Jährige ist damit Teil einer Erfolgsgeschichte: Am Freitag (19 Uhr/MZ.de) trifft Lok als Meister und Tabellenführer im Leuna-Chemie-Stadion auf den Halleschen FC. Und: Piplica hat trotz der Schwächephase Respekt vor dem HFC.