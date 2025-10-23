Das italienische Ski-Team der Frauen wird ausgerechnet in der Saison mit den Olympischen Spielen im eigenen Land wegen Verletzungen immer kleiner. Nun hat es auch eine Ex-Weltmeisterin erwischt.

Schnalstal - Skirennfahrerin Marta Bassino wird die Olympischen Winterspiele in ihrer italienischen Heimat verletzt verpassen. Die 29 Jahre alte Ex-Weltmeister zog sich bei einem Trainingssturz im Schnalstal in Südtirol eine Fraktur des Schienbeinkopfes und einen Innenbandriss im linken Knie zu. Bassino wurde noch am Mittwochabend in Mailand operiert. Nach Verbandsangaben wird sie mindestens vier bis sechs Monate ausfallen und damit beim olympischen Saisonhöhepunkt im Februar fehlen.

Die Frauen bestreiten bei den Winterspielen ihre Rennen in Cortina d'Ampezzo, just dort, wo Bassino 2021 Weltmeisterin im Parallel-Event geworden war. Zwei Jahre danach holte sie zudem WM-Gold im Super-G.

Verletzungsfluch in italienischem Frauen-Team

Für das italienische Team ist dies der nächste Rückschlag ausgerechnet in der Olympia-Saison. Slalom-Fahrerin Marta Rossetti verletzte sich zuletzt ebenfalls beim Gletschertraining im Schnalstal und fällt wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus.

Ob Federica Brignone - Riesenslalom-Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin und eigentlich Medaillenanwärterin in mehreren Disziplinen - bis Olympia fit wird, ist sehr fraglich. Sie hatte sich im Frühjahr schwer am Knie verletzt. „Eigentlich ist das ein unmögliches Unterfangen“, sagte die 35-Jährige zuletzt zu ihren Olympia-Hoffnungen. „Aber ich versuche, zuversichtlich zu bleiben.“