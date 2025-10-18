Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Eilslebener SV mit 1:4 (0:0).

Sülzetal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Rene Hasse für Eilsleben traf und in Spielminute 65 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Hasse den Ball ins Netz (75.).

75. Minute: SV 1889 Altenweddingen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Richter den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Altenweddingen erlangte (87.). Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (81. Gumtz), Selent (75. Thielecke), Zywotek, Schlieter (81. Tschepe), Schwarz, Deike (60. Rein), Schubert, Dethlefsen, Mootz (60. Richter), Harnau

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Reber, Jakobs (79. Willms), Matthies (63. Bockwoldt), Stolte (63. Köhler), Bach (63. Hasse), Pruhs, Sengewald, Badeleben (63. Hampel), Haus

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152