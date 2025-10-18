Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (3:0).

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Biederitzer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Hannes Schulze kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – Minute 35

Dann konnte Heyrothsberge noch einen Erfolg verbuchen. Marcus Schlüter traf in Spielminute 45. Der BSV 79 Magdeburg hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Alain Zidane Nsangou traf in der 49. Minute, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Brenzlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Schulze schoss und traf in Spielminute 66 ein weiteres Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou traf in der 81. Minute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Peukert, Marth, Taube, Fritz, Vasükov (73. Hanke), Wöhler (77. Möser), Schlüter, Kloska, Schulze (70. Thorand), Schäfer

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Krüger, Gröschner, Ngou, Klinzmann, Nsangou, Hilgendorf (77. Bielau), Nsien (37. Baumann), Kasper, Bansemer, Ellrich

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48