Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg heimste der SV Liesten 22 am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 42 wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Salzwedeler Mannschaft erzielen (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Langer (62. Hackfurt), V. B. Mateev, F. B. Mateev, Glameyer, O. A. Czaplinski, Paul, Bastian (59. Subke), Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Luckmann (87. Häusler), Müller (90. Beck)

TuS Wahrburg: Henschel – Salemski, Assmann, Schlegel, Radelhof, Heyder, Klipp, Burghard, Heim (67. Aslih), Schnee, Rundstedt (67. Rieke)

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55