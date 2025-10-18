Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 1:4 (0:0) vom Platz gefegt.

1:4 – SV 1889 Altenweddingen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Eilslebener SV

Sülzetal/MTU. Vor 152 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:4 (0:0) gegen Eilsleben eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Rene Hasse das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (65.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hasse (75.) erzielt wurde.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 75. Minute

Der Siegeszug der Eilslebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Fabian Dilge im gegnerischen Tor. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Selent (75. Thielecke), Schubert, Mootz (60. Richter), Winkelmann (81. Gumtz), Deike (60. Rein), Schwarz, Dethlefsen, Schlieter (81. Tschepe), Harnau, Zywotek

Eilslebener SV: Bergeest – Sengewald, Matthies (63. Bockwoldt), Stolte (63. Köhler), Haus, Jakobs (79. Willms), Badeleben (63. Hampel), Bach (63. Hasse), Pruhs, Reber, Falk

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152