Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Groß Santersleben I in Minute 85 2:0 in Führung

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Steven Hahn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (85.). Die Santersleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Hahn, C. Madaus, Tafere, Otto (70. Habibi), Qorbani, Adjioski, Kitanoski, Lange, Fateh, Al Houri (53. Eftindjioski)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher (46. Janik), Hennings, Wildenhof, Spilgies (79. Moushfiq), Unger, Graupner, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Telge (68. Pfitzner), Riedel, Felgenhauer

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51