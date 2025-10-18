Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Mario Katte und sein Team TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den Osterweddinger SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 66 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer setzten sich deutlich mit 4:0 (4:0) gegen die Gäste aus Osterwedding durch.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bördeländer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Hertel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Bördeländer gesichert. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel (86. Dörner), Richter, Günther (72. Zöbisch), Hertel, Ostwald, Jakobs (77. Boese), Kietzmann (55. Pflug), Braunert, T. C. Stüber, Junge (53. Ninschkewitz)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Embach (65. Weber), Falkenberg, Klaus, Reuter (46. Hermann), Nölle (40. Hübler), Iser, Nakoinz, Dziobek (58. Suchanek), Krull

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66