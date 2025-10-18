Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Doppelpack von Hannes Schulze bringt SV Union Heyrothsberge 2:0 in Führung – Minute 35

Die Biederitzer schafften es, nochmal zu erhöhen. Marcus Schlüter schoss und traf in der 45. Spielminute. Der BSV 79 Magdeburg hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Alain Zidane Nsangou traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine echte Gefahr stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Schulze versenkte den Ball in der 66. Spielminute zum dritten Mal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou traf in Spielminute 81 zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Biederitzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Peukert, Vasükov (73. Hanke), Schulze (70. Thorand), Wöhler (77. Möser), Kloska, Schlüter, Schäfer, Marth, Taube

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Kasper, Krüger, Ngou, Nsangou, Hilgendorf (77. Bielau), Gröschner, Klinzmann, Ellrich, Nsien (37. Baumann), Bansemer

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48