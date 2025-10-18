Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 152 Fans mit 1:4 (0:0) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

Sülzetal/MTU. Das Spiel zwischen Altenweddingen und Eilsleben ist mit einer deutlichen 1:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rene Hasse (Eilslebener SV) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 65, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Hasse den Ball ins Netz (75.).

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 75. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Carlo Bernd Köhler traf in Minute 79 und Steven Willms in Minute 81. Spielstand 4:0 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Richter (Altenweddingen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Altenweddingen erzielen (87.). Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Eilslebener SV

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Selent (75. Thielecke), Dethlefsen, Schwarz, Mootz (60. Richter), Zywotek, Schlieter (81. Tschepe), Schubert, Harnau, Deike (60. Rein), Winkelmann (81. Gumtz)

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Matthies (63. Bockwoldt), Pruhs, Jakobs (79. Willms), Bach (63. Hasse), Reber, Sengewald, Badeleben (63. Hampel), Falk, Stolte (63. Köhler)

Tore: 0:1 Rene Hasse (65.), 0:2 Rene Hasse (75.), 0:3 Carlo Bernd Köhler (79.), 0:4 Steven Willms (81.), 1:4 Fabian Richter (87.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 152