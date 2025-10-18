Der SV Liesten 22 errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den TuS Wahrburg.

Paul Langer traf für den SV Liesten 22 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzwedeler zu entscheiden (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Luckmann (87. Häusler), V. B. Mateev, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Glameyer, Langer (62. Hackfurt), F. B. Mateev, Bastian (59. Subke), O. A. Czaplinski, Müller (90. Beck)

TuS Wahrburg: Henschel – Heim (67. Aslih), Heyder, Burghard, Assmann, Radelhof, Salemski, Schlegel, Klipp, Schnee, Rundstedt (67. Rieke)

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55