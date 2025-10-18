Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Am Samstag haben sich die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (3:0).

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schulze den Ball ins Netz (35.).

Dann verbuchten die Biederitzer einen zusätzlichen Erfolg. Marcus Schlüter schoss und traf in der 45. Minute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Alain Zidane Nsangou traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Brenzlich wurde es für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Schulze traf in Minute 66 zum dritten Mal. So einfach ließen sich die Magdeburger nicht abhängen. Nsangou schoss und traf in der 81. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (70. Thorand), Marth, Schäfer, Schlüter, Fritz, Kloska, Peukert, Wöhler (77. Möser), Taube, Vasükov (73. Hanke)

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Nsien (37. Baumann), Klinzmann, Krüger, Nsangou, Ellrich, Bansemer, Gröschner, Kasper, Hilgendorf (77. Bielau), Ngou

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48