Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Triumph über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Paul Langer traf für den SV Liesten 22 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 42 wurde das Gegentor durch Kevin Assmann erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Salzwedeler Elf erzielen (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – F. B. Mateev, V. B. Mateev, Glameyer, Langer (62. Hackfurt), Bastian (59. Subke), O. A. Czaplinski, Paul, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Müller (90. Beck), Luckmann (87. Häusler)

TuS Wahrburg: Henschel – Heyder, Heim (67. Aslih), Klipp, Radelhof, Schlegel, Assmann, Rundstedt (67. Rieke), Salemski, Burghard, Schnee

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55