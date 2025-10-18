Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens unter Leitung von Trainer Mario Katte feierte ein überlegenes Ergebnis über den Osterweddinger SV mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten die Gäste aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bördeländer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Bördeländer brach nicht ab. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Hertel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.+2). Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel, Ostwald, Jakobs (77. Boese), Junge (53. Ninschkewitz), Kietzmann (55. Pflug), Braunert, Günther (72. Zöbisch), T. C. Stüber, Hamel (86. Dörner), Richter

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Klaus, Dziobek (58. Suchanek), Embach (65. Weber), Iser, Krull, Nölle (40. Hübler), Nakoinz, Barkowski, Reuter (46. Hermann)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66