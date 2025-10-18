Fußball-Landesklasse 2: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens von Trainer Mario Katte aus dem Spiel mit dem Osterweddinger SV vom Platz.

Kleinmühlingen/MTU. Die 66 Besucher auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bördeländer besiegten das Team aus Osterwedding mit 4:0 (4:0) deutlich.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bördeländer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Nicola Maximilian Braunert der Torschütze (20.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt mit 2:0 – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 28: Kleinmühlingen/Zens traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kevin Junge ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Hertel (Kleinmühlingen/Zens) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Osterweddinger SV

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Jakobs (77. Boese), Richter, Junge (53. Ninschkewitz), Braunert, Günther (72. Zöbisch), T. C. Stüber, Kietzmann (55. Pflug), Hertel, Hamel (86. Dörner), Ostwald

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter (46. Hermann), Embach (65. Weber), Klaus, Nölle (40. Hübler), Krull, Barkowski, Iser, Nakoinz, Dziobek (58. Suchanek), Falkenberg

Tore: 1:0 Maurice Hertel (18.), 2:0 Nicola Maximilian Braunert (20.), 3:0 Kevin Junge (28.), 4:0 Maurice Hertel (45.+2); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 66