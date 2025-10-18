Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – 85. Minute

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Steven Hahn (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Hahn, Otto (70. Habibi), Al Houri (53. Eftindjioski), Fateh, Qorbani, Lange, C. Madaus, Adjioski, Tafere

Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Felgenhauer, Hennings, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Wildenhof, Böttcher (46. Janik), Unger, Telge (68. Pfitzner), Spilgies (79. Moushfiq), Graupner

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51