Ergebnis 8. Spieltag SV Groß Santersleben I gewinnt zu Hause mit 2:0 gegen Roter Stern Sudenburg
Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.
Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.
In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.
Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 8
2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – 85. Minute
Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Steven Hahn (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Hahn, Otto (70. Habibi), Al Houri (53. Eftindjioski), Fateh, Qorbani, Lange, C. Madaus, Adjioski, Tafere
Roter Stern Sudenburg: Barth – Riedel, Felgenhauer, Hennings, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Wildenhof, Böttcher (46. Janik), Unger, Telge (68. Pfitzner), Spilgies (79. Moushfiq), Graupner
Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51