Salzwedel/MTU. Der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzwedeler konterten in der 42. Spielminute. Diesmal war Kevin Assmann der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Mateev den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Liesten sicherte (67.). Der SV Liesten 22 sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – O. A. Czaplinski, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Müller (90. Beck), V. B. Mateev, Paul, Glameyer, Bastian (59. Subke), Langer (62. Hackfurt), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler)

TuS Wahrburg: Henschel – Rundstedt (67. Rieke), Schnee, Radelhof, Heyder, Burghard, Klipp, Heim (67. Aslih), Salemski, Schlegel, Assmann

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55