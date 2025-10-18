Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Zuschauern einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Biederitz/MTU. Die SV Union Heyrothsberge und der BSV 79 Magdeburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (3:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Minute 35: SV Union Heyrothsberge in Führung dank zwei Treffern von Hannes Schulze – 2:0

Dann verbuchten die Biederitzer einen weiteren Erfolg. Marcus Schlüter traf in Spielminute 45. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in Spielminute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Schulze traf in der 66. Minute ein weiteres Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou traf in der 81. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Wöhler (77. Möser), Marth, Fritz, Schlüter, Peukert, Kloska, Schäfer, Schulze (70. Thorand), Vasükov (73. Hanke), Taube

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Nsien (37. Baumann), Bansemer, Hilgendorf (77. Bielau), Ellrich, Krüger, Ngou, Kasper, Gröschner, Klinzmann, Nsangou

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48