Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schulze den Ball ins Netz (35.).

Hannes Schulze kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 35. Minute

Die Biederitzer schafften es, nochmal zu erhöhen. Marcus Schlüter schoss und traf in der 45. Spielminute. Der BSV 79 Magdeburg hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine echte Gefahr stellte das für die Biederitzer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schulze versenkte den Ball in Minute 66 zum dritten Mal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou traf in der 81. Minute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Fritz, Vasükov (73. Hanke), Marth, Kloska, Wöhler (77. Möser), Schulze (70. Thorand), Taube, Schäfer, Peukert, Schlüter

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Gröschner, Kasper, Krüger, Ngou, Ellrich, Klinzmann, Nsangou, Nsien (37. Baumann), Bansemer, Hilgendorf (77. Bielau)

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48