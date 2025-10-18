Der SV Liesten 22 sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzwedeler konterten in der 42. Minute. Diesmal war Kevin Assmann der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzwedeler zu entscheiden (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Langer (62. Hackfurt), V. B. Mateev, O. A. Czaplinski, Glameyer, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Müller (90. Beck), Bastian (59. Subke), F. B. Mateev, Luckmann (87. Häusler)

TuS Wahrburg: Henschel – Heyder, Radelhof, Salemski, Burghard, Assmann, Heim (67. Aslih), Klipp, Schnee, Rundstedt (67. Rieke), Schlegel

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55