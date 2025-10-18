Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Schulze der Torschütze (35.).

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Marcus Schlüter versenkte den Ball in der 45. Minute. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Gefährlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Schulze versenkte den Ball in der 66. Minute noch einmal. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Schulze (70. Thorand), Schlüter, Wöhler (77. Möser), Peukert, Taube, Fritz, Schäfer, Marth, Vasükov (73. Hanke)

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Kasper, Bansemer, Ngou, Ellrich, Nsien (37. Baumann), Klinzmann, Hilgendorf (77. Bielau), Nsangou, Gröschner, Krüger

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48