weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Halles OB schweigt: Sicherheitskräfte im Ratshof – was OB Vogt dazu nicht verrät

EIL
Großeinsatz in Neustadt: Es geht um versuchten Totschlag
Großeinsatz in Neustadt: Es geht um versuchten Totschlag

Halles OB schweigt Sicherheitskräfte im Ratshof – was OB Vogt dazu nicht verrät

Stadtrat Ferdinand Raabe fordert Transparenz über das neue Sicherheitspersonal im Ratshof. Oberbürgermeister Alexander Vogt hält sich bedeckt.

Von Isabell Sparfeld 23.10.2025, 13:49
Im halleschen Ratshof herrschen seit Kurzem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.
Im halleschen Ratshof herrschen seit Kurzem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Seit Kurzem gelten neue Sicherheitsmaßnahmen im Ratshof. Vor dem Büro des Oberbürgermeisters Alexander Vogt (parteilos) patrouilliert Wachpersonal, im Eingangsbereich des Gebäudes ist eine provisorische Besucherschleuse eingerichtet und die Klinke an der Tür zum Vorzimmer des OBs wurde durch einen Knauf ausgetauscht. Im Hauptausschuss kamen Fragen zu den Sicherheitskräften und der Finanzierung dieser auf.