Stadtrat Ferdinand Raabe fordert Transparenz über das neue Sicherheitspersonal im Ratshof. Oberbürgermeister Alexander Vogt hält sich bedeckt.

Sicherheitskräfte im Ratshof – was OB Vogt dazu nicht verrät

Halle (Saale)/MZ. - Seit Kurzem gelten neue Sicherheitsmaßnahmen im Ratshof. Vor dem Büro des Oberbürgermeisters Alexander Vogt (parteilos) patrouilliert Wachpersonal, im Eingangsbereich des Gebäudes ist eine provisorische Besucherschleuse eingerichtet und die Klinke an der Tür zum Vorzimmer des OBs wurde durch einen Knauf ausgetauscht. Im Hauptausschuss kamen Fragen zu den Sicherheitskräften und der Finanzierung dieser auf.