In Halle entsteht ein Schülergericht nach dem Vorbild aus dem Harz. Justizministerin Franziska Weidinger hat dafür einen Förderbescheid über 21.000 Euro übergeben. Was hinter dem Projekt steckt.

Jugendliche sollen richten: 21.000 Euro für das neue Schülergericht in Halle

Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (vorne Mitte) hat am Mittwoch den Förderbescheid für das neue Schülergericht in Halle übergeben.

Halle (Saale)/MZ. - Was passiert, wenn nicht Richter, sondern Jugendliche über Diebstahl, Beleidigung oder Sachbeschädigung entscheiden? In Halle soll genau das bald Realität werden. Anfang 2026 startet hier ein Schülergericht, in dem Gleichaltrige gemeinsam mit Fachkräften über kleinere Vergehen junger Menschen beraten.