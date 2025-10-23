Die Saale Bulls haben eine Odyssee hinter sich: ein Jahr im Eiszelt, tausende Kilometer im Bus. Jetzt ziehen sie in den neuen Eisdom ein. Was Kapitän Thomas Merl an der neuen Heimat am meisten gefällt.

"Es ist unglaublich, was hier entstanden ist": Wie Bulls-Kapitän Thomas Merl den Einzug in den Eisdom erlebt

Am Samstag kehren die Bulls in den Eisdom Zurück

Bulls-Kapitän Thomas Merl vor der neuen Kabine der Saale Bulls im Sparkassen-Eisdom, noch fehlen dort die letzten Handstriche.

Halle/MZ - Das Inventar für das Allerheiligste fehlte noch. Mitte der Woche herrschte in der Kabine der Saale Bulls noch der Geist der Ruhe vor dem Sturm. Dort, wo ab diesem Samstag Schweißperlen von den Spielerstirnen tropfen, Trainer Mark Raita das Team einschwört, Siege gefeiert und Niederlagen verarbeitet werden, wahrscheinlich sogar mal Männertränen fließen, herrschte Leere.