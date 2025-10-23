Weitere Themen: KI diskriminiert Osten / Neuer Porsche-Chef kennt Leipzig / Homeoffice-Muffel in Sachsen-Anhalt / Fluglinien in Gefahr / TV -Koch vs. Halloren

der Stausee Kelbra ist Camper-Treff und Ausflugsziel für viele Urlauber im Südharz. Von Oktober bis Anfang Dezember rasten zehntausende Kraniche täglich auf ihrem Flug in den Süden an dem See. Es ist ein Kranichparadies. Doch das, was sich aktuell an dem Gewässer abspielt, lässt sich am besten mit einem Wort umschreiben: grausig.

Hunderte Wildvögel liegen tot oder im Sterben am See. Sie sind vom Vogelgrippevirus befallen. Das für den Menschen ungefährliche Virus endet für Vögel in der Regel tödlich. Einsatzkräfte der Feuerwehr Röblingen fahren mit einem Luftkissenboot das Ufer ab und sammeln die Kadaver ein. „Wir sehen ihnen beim Sterben zu“, sagt Tierärztin Katja Fieseler. „Das ist kein schöner Anblick.“

Einsatzkräfte in Schutzanzügen am Stausee Kelbra bergen tote Kraniche. Foto: Landratsamt Kyffhäuserkreis

Ein Kranich wiegt vier bis sechs Kilo ­– wenn das Gefieder nass ist, noch mehr. Die Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Veterinäramtes waten durch den Schlick und schleppen die toten Tiere zu einer Sammelstelle. Der Landkreis hat eine Stallpflicht für Geflügel in den umliegenden Gemeinden erlassen. Mein Kollegen Alexander Schierholz hat die Situation vor Ort beschrieben.

In Sachsen-Anhalt gibt es inzwischen weitere Fälle von Vogelgrippe: Im Landkreis Stendal wurde ein toter Kranich positiv auf das Vogelgrippevirus getestet, gab der Landkreis am Mittwochnachmittag bekannt. Mehr als 100 tote Wildvögel wurden bereits gefunden. Zum Schutz gegen die Geflügelpest ordnen die Behörden daher ab sofort eine Stallpflicht für Geflügel im gesamten Landkreis an.

Einsatzkräfte am Stausee Kelbra entsorgen die toten Windvögel in einem speziellen Container. Foto: Landkreis Mansfeld-Südharz

Auch im Salzlandkreis wurden bereits fünf tote Kraniche an den Wiendorfer Teichen bei Bernburg gefunden. fünf tote Kraniche an den Wiendorfer Teichen bei Bernburg gefunden. Noch steht das Testergebnis aus, doch ist damit zu rechnen, dass die Tiere an dem Virus erkrankt waren.

Bei vielen Geflügelhaltern geht die Angst um, dass sich die Tierseuche ausweitet und auf ihre Hühner-, Enten- oder Gänsebestände übergreift. In Brandenburg ist die Lage inzwischen schon sehr angespannt. Rund 5.000 Gänse sind in Kremmen im Kreis Oberhavel vom Ausbruch der Geflügelpest betroffen und müssen getötet werden. Im Gänsegehege sei ein toter Kranich gefunden worden, sagte der Betriebsleiter des betroffenen Spargelhofs Kremmen, Malte Voigts. Das sei sehr traurig, aber die Freilandhaltung liege im Zuggebiet der Vögel, sagte Voigts. „Die Kraniche fallen tatsächlich im Flug vom Himmel.“ Der Agrarbetrieb hält Gänse und Enten in Freilandhaltung.

Brandenburg sei aktuell wie viele andere Bundesländer von einem in dieser Größenordnung bislang einmaligen Ausbruch einer Wildtierseuche bei Kranichen betroffen, teilt das Landesamt für Umwelt (LfU) mit. Auf der Insel Rügen mussten zuletzt 55.000 Hennen in einem Betrieb gekeult werden, da es einen Vogelgrippeausbruch gab.

Für die Geflügelhalter ist die Einstallung der Tiere mit einem großen, wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Kommt es zum Ausbruch in einem Betrieb, werden die Schäden in der Regel von Versicherungen abgedeckt. Da die Betriebe ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen können, stehen sie dennoch vor großen Herausforderungen.

Wie schwer die Tierseuche in diesem Jahr wütet, lässt sich kaum vorhersagen. Der letzte schwere Fall in Sachsen-Anhalt liegt noch nicht lang zurück. Ende März 2025 mussten in Kemberg bei Wittenberg rund 30.000 Hühner nach einem Virusbefall getötet werden.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung.

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Weitere wichtige Wirtschaftsthemen aus Mitteldeutschland der Woche:

KI diskriminiert den Osten

Eine Studie zeigt, dass Künstliche Intelligenz alte Vorurteile übernimmt und den Osten schlechter bewertet. Warum Sachsen-Anhalt dabei schlecht abschneidet. (MZ)

Anbau von teurem Gewürz

Andrea Wagner baut in Altenburg Safran an. Foto: Julius Lukas

Sind ostdeutsche Chefs Homeoffice-Muffel?

Bundesweit arbeiten mehr als 22 Prozent der abhängig Beschäftigten im Homeoffice. In Sachsen-Anhalt sind es nur etwa zehn Prozent. Wie kommt das? (MZ)

Rassismus im Pizza-Werk

Der Pizza-Hersteller Freiberger hat sich zum Verbleib der Kolumbianer in seinen Werken in Osterweddingen und Burg geäußert. Zuvor hatte es schwere Vorwürfe gegeben – einen räumt das Unternehmen jetzt ein. (VS)

Shitstorm für ZDF-Koch

In einer Ausgabe der ZDF-Show "besseresser" übte TV-Koch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege Kritik an dem bekannten DDR-Klassiker Halloren-Kugeln. Einigen Zuschauern schmeckte dies jedoch gar nicht. (MZ)

Sebastian Lege ist TV-Koch und Lebensmittelexperte. Für die ZDF-Sendung "Besseresser" testete er den DDR-Klassiker Halloren-Kugeln. Foto: zdf

Pepco schließt Filialen

Nachdem im Juli öffentlich wurde, dass Pepco insolvent ist, folgt nun der nächste Paukenschlag: Wie die Discounter-Kette bekannt gab, stehen dutzende Filialen vor dem Aus. Was das für die Läden in Sachsen-Anhalt bedeutet. (MZ)

Intershop in roten Zahlen

Ein Minus bei Umsatz und Ertrag weist die Zwischenbilanz des Software-Unternehmens Intershop aus. Der Vorstand spricht von einer anhaltenden Investitionszurückhaltung von Kunden. (MZ)

Flughafen-Chef alarmiert

Die Verbindung Dresden–München steht womöglich auf der Kippe. Flughafen-Chef Ahmelmann warnt vor Folgen für die regionale Anbindung und fordert niedrigere Standortkosten. (MZ)

Hoffen und Bangen bei Porsche

Im Leipziger Porsche-Werk schaut man gebannt auf die Vorgänge an der Spitze des Unternehmens. Nach dem Rückzug von Konzernchef Oliver Blume fragt sich die Belegschaft vor allem, ob sich sein Nachfolger für eine bessere Auslastung in Leipzig durch neue Modelle einsetzt. (LVZ)

Der neue Porsche-Chef Michael Leiters hat in Leipzig die Cayenne-Produktion mit aufgebaut. Foto: Porsche AG/dpa

Magnet-Engpass stoppt Produktion

Seitdem China den Export bestimmter Produkte kontrolliert, steht in Firmen in Sachsen-Anhalt die Produktion teilweise still – so wie in diesem Sommer bei Ramme im Harz. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht. (VS)

Stahlbranche mit dem Rücken zur Wand

Steigende Energiepreise und Billigimporte setzen der Stahlindustrie zu. Die Branche in Sachsen fordert schnelle Maßnahmen vom Bund. (MZ)

40 Prozent mehr Ökostrom

Zweieinhalb Jahre Bauzeit, Millioneninvestitionen, Kilometer unter Hochspannung: Zwischen Leipzig und Erfurt fließt jetzt mehr Strom aus Wind und Sonne. (MZ)