Nachdem die Geflügelpest am Kelbraer Stausee bestätigt wurde, werden nun auch bei Bernburg tote Kraniche entdeckt. Was das für die Region bedeutet.

Kommt es aufgrund der Vogelpest im Salzlandkreis zu einer Stallpflicht, wären im Ascherslebener Zoo Hühner und Puten betroffen.

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Nachdem der Ausbruch der Vogelgrippe am Stausee von Kelbra bestätigt ist, könnte jetzt auch der Salzlandkreis betroffen sein. Wie das Veterinäramt mitteilt, hatte ein Ornithologe am Dienstagmorgen fünf tote Kraniche an und in den Wiendorfer Teichen bei Bernburg – einem Angelgewässer, das gern von Zugvögeln als Rastplatz genutzt wird – ausgemacht und den zuständigen Behörden gemeldet.