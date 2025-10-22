Mit gerade einmal 21 Jahren hat Kosmetikerin Hannah Kühn ihr eigenes Studio in Naumburg eröffnet. Zweieinhalb Jahre später spricht die Jungunternehmerin über bürokratische Hürden und Schönheit in Zeiten von Social Media.

Jungunternehmerin aus Naumburg: Hannah Kühn über ihr „La Bella Kosmetik“ und Schönheitsideale durch Social Media

Menschen aller Altersgruppen von zwölf bis über 80 Jahren kommen zu kosmetischen Behandlungen in den Salon „La Bella Kosmetik“ von Hannah Kühn.

Naumburg - „La Bella“ heißt übersetzt aus dem Italienischen die Schöne oder die Schönheit, und um Letzteres dreht sich alles in dem Kosmetiksalon „La Bella Kosmetik“ von Hannah Kühn am Lindenring 1 in Naumburg. Vor etwa zweieinhalb Jahren machte sich die staatlich geprüfte Kosmetikerin mit gerade einmal 21 Jahren selbstständig und eröffnete ihr erstes eigenes Kosmetikstudio.