Katharina Oswald ist in Spora aufgewachsen und ist seit fünf Jahren Ortsbürgermeisterin. Seitdem hat sich in dem Dorf im Süden des Landes viel entwickelt, und Spora wurde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zum Landessieger gewählt.

Spora/MZ. - So sehen Sieger aus: Spora ist das schönste Dorf im Land Sachsen-Anhalt. Und das haben die Sporaer amtlich: Sie wurden vom Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) im zwölften Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. 14 Dörfer waren im Finale, drei Dörfer wurden als Sieger gekürt und dürfen im nächsten Jahr Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb in Berlin vertreten. Doch was macht das 800-Seelen-Dorf mit seinen Ortsteilen im südlichsten Zipfel des Landes so besonders?