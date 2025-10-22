Landessieger kommt aus der Elsteraue Jury kürt Spora zum schönsten Dorf im Land
Spora mit seinen rund 800 Einwohnern hat den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Doch was macht das Leben im südlichsten Zipfel so besonders?
22.10.2025, 07:01
Spora/MZ. - So sehen Sieger aus: Spora ist das schönste Dorf im Land Sachsen-Anhalt. Und das haben die Sporaer amtlich: Sie wurden vom Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) im zwölften Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. 14 Dörfer waren im Finale, drei Dörfer wurden als Sieger gekürt und dürfen im nächsten Jahr Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb in Berlin vertreten. Doch was macht das 800-Seelen-Dorf mit seinen Ortsteilen im südlichsten Zipfel des Landes so besonders?