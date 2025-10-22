weather regenschauer
Köthen
  Mitteldeutsche Filmfreunde: Von Träumen und Freundschaften: Diese neun Filme laufen zu den Köthener Filmtagen

Vom 23. bis 27. Oktober sind wieder Köthener Filmtage. Diese neun Filme wollen die Mitteldeutschen Filmfreunde in Köthen zeigen.

22.10.2025, 08:00
Auch die Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“ wird gezeigt.
Auch die Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“ wird gezeigt. (Foto: picture alliance/dpa)

Köthen/MZ/sgr. - Ihre zehnten Köthener Filmtage veranstalten die Mitteldeutschen Filmfreunde vom 23. bis 27. Oktober. Ein Thema, das alle Filme verbindet, gibt es dieses Mal nicht. Gezeigt werden Filme, die sich die Vereinsmitglieder und ihre Unterstützer gewünscht haben. Der Eintritt ist frei.