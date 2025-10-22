Wieder eine Auszeichnung: Auf einem Reisegutscheinportal haben Nutzer Halles Hauptbahnhof bundesweit auf Platz 2 gewählt. Dieses Mal geht es um den Zustand der Toiletten. Warum die Bewertung trotzdem nicht nur top ist.

Wie sauber sind die Toiletten am Hauptbahnhof Halle?

Der Hauptbahnhof Halle landet auf Rang zwei in einem sehr speziellen Ranking: Es geht um Toiletten.

Halle (Saale)/MZ. - Der Hauptbahnhof ist ein zentraler Knotenpunkt und oft der erste Eindruck, den Reisende auf einer Reise von einer Stadt bekommt. Gepflasterte Plätze, Trubel auf den Bahngleisen und kleine Läden - und irgendwo dazwischen die unvermeidliche Bahnhofstoilette. Doch wie sauber und nutzerfreundlich sind diese Orte eigentlich?