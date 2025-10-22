weather regenschauer
  4. Bundesweites Ranking: Wie gut sind die Toiletten am Hauptbahnhof Halle?

Wieder eine Auszeichnung: Auf einem Reisegutscheinportal haben Nutzer Halles Hauptbahnhof bundesweit auf Platz 2 gewählt. Dieses Mal geht es um den Zustand der Toiletten. Warum die Bewertung trotzdem nicht nur top ist.

Von Frank Klemmer Aktualisiert: 22.10.2025, 09:07
Der Hauptbahnhof Halle landet auf Rang zwei in einem sehr speziellen Ranking: Es geht um Toiletten.
Halle (Saale)/MZ. - Der Hauptbahnhof ist ein zentraler Knotenpunkt und oft der erste Eindruck, den Reisende auf einer Reise von einer Stadt bekommt. Gepflasterte Plätze, Trubel auf den Bahngleisen und kleine Läden - und irgendwo dazwischen die unvermeidliche Bahnhofstoilette. Doch wie sauber und nutzerfreundlich sind diese Orte eigentlich?