Bundesweites Ranking Wie sauber sind die Toiletten am Hauptbahnhof Halle?
Wieder eine Auszeichnung: Auf einem Reisegutscheinportal haben Nutzer Halles Hauptbahnhof bundesweit auf Platz 2 gewählt. Dieses Mal geht es um den Zustand der Toiletten. Warum die Bewertung trotzdem nicht nur top ist.
Aktualisiert: 22.10.2025, 09:07
Halle (Saale)/MZ. - Der Hauptbahnhof ist ein zentraler Knotenpunkt und oft der erste Eindruck, den Reisende auf einer Reise von einer Stadt bekommt. Gepflasterte Plätze, Trubel auf den Bahngleisen und kleine Läden - und irgendwo dazwischen die unvermeidliche Bahnhofstoilette. Doch wie sauber und nutzerfreundlich sind diese Orte eigentlich?