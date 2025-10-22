Mehrere Bürger nutzen das Gesprächsangebot der Spitze der Stadtverwaltung. Welche Probleme sie ansprachen.

Mehrere Bürger nutzten am Dienstag die Gelegenheit, um Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (rechts) und den Dezernenten Stephanie Schönau (Mitte) und Holger Dittrich (nicht im Bild) Probleme zu schildern oder so wie Silvia Mathis (links) einfach nur Danke zu sagen.

Bernburg/MZ/tad. - Unkraut, das aus einem Gullydeckel an der Roschwitzer Straße wächst, oder ein Mülleimer, der zu nahe am Flepro-Freisitz am „Fortschritt“ steht: Mehrere Bürger haben am Dienstagvormittag die quartalsweise zum Wochenmarkt auf dem Karlsplatz angebotene Sprechstunde der Rathaus-Spitze genutzt, um Probleme im Stadtgebiet anzusprechen oder einfach nur Danke zu sagen für inzwischen beseitigte Missstände.