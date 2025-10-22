Bürgersprechstunde Welchen Wunsch Bernburgs Wochenmarkt-Händler haben
Mehrere Bürger nutzen das Gesprächsangebot der Spitze der Stadtverwaltung. Welche Probleme sie ansprachen.
Bernburg/MZ/tad. - Unkraut, das aus einem Gullydeckel an der Roschwitzer Straße wächst, oder ein Mülleimer, der zu nahe am Flepro-Freisitz am „Fortschritt“ steht: Mehrere Bürger haben am Dienstagvormittag die quartalsweise zum Wochenmarkt auf dem Karlsplatz angebotene Sprechstunde der Rathaus-Spitze genutzt, um Probleme im Stadtgebiet anzusprechen oder einfach nur Danke zu sagen für inzwischen beseitigte Missstände.