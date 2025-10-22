Der Heimatverein Wetterzeube hat sich jetzt fast komplett neu aufgestellt. Und hat sich einiges vorgenommen

Wetterzeube/MZ. - „Nach der Corona-Pandemie ist leider nicht mehr viel bei uns passiert. Aber immerhin haben wir erfolgreich Spenden für den Spielplatz in Wetterzeube sammeln können“, sagt Anja Schmidt. Sie ist eine der beiden neuen Kassenprüferinnen beim Heimatverein Wetterzeube. Dieser hat sich im September mit einem neuen Vorstand nahezu komplett neu aufgestellt (siehe „Der alte und neue Vorstand“), und das Vereinsleben soll wiederbelebt werden. „Wir wollen das Dorfleben an sich wieder aufleben lassen, dass man sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist“, ist eines der Ziele, welches die neue Vorsitzende Anja Ußler beschreibt.