Von den Cafés bis zum Kino: Welche Orte in Wittenberg sich besonders für Dates eignen und welche Erfahrungen die Betreiber mit turtelnden Besuchern gemacht haben.

Wohin geht man in Wittenberg, wenn man auf der Suche nach einem Partner ist oder mit dem Partner Zeit verbringen will?

Wittenberg/MZ. - Wittenberg hat nicht nur historische Sehenswürdigkeiten zu bieten, sondern auch viele Orte, an denen Paare sich treffen, kennenlernen oder einfach Zeit miteinander verbringen. Besonders beliebt sind Cafés, das Kino und Spaziergänge – bei jungen wie älteren Verliebten oder denen, die noch nach der Liebe suchen.