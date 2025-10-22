Bitterfeld/MZ. - Ungewöhnliche Beute haben Diebe in Bitterfeld mitgehen lassen.

Laut Polizei sind sie in der Nacht zum Mittwoch über eine zuvor aufgehebelte Tür in den Container eines Kfz-Kennzeichendienstes in der Röhrenstraße in Bitterfeld eingedrungen und stahlen Süßigkeiten und eine Geldkarte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Damit ließen es die Einbrecher jedoch nicht bewenden. Sie gingen weiter zu einem in unmittelbarer Nähe gelegenen Container eines Schilderdienstes und versuchten auch dort gewaltsam in das Innere kommen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass den Tätern der Zutritt verwehrt blieb. Die Schadenssumme wurde in diesem Fall mit ungefähr 100 Euro angegeben.