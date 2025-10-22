Bei der diesjährigen Streetfoodrallye quer durch Eisleben entdeckten Kinder und Jugendliche ihre Stadt neu und zeigten: Zusammen schmeckt’s einfach besser.

Eine kleine Abkühlung für zwischendurch: Bei der Streetfoodrallye gab es leckeres Eis für die jungen Entdecker.

Eisleben/MZ. - Bunte Taschen, lachende Kinder und der Duft von Waffeln, Pizza und Hotdogs zogen am Dienstag durch die Straßen der Lutherstadt: Die zweite Streetfoodrallye „Eisleben schmeckt mir“ hat insgesamt 135 Teilnehmer begeistert. Zwischen 10 und 15 Uhr verwandelte sich die Stadt in eine kulinarische und interaktive Entdeckungsreise mit insgesamt 15 Stationen – von der Jugendfeuerwehr über das Theater bis zur Tennishalle.