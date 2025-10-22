Das muss heftig gekracht haben: In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei Anhalt-Bitterfeld.

Köthen/MZ. - In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei Anhalt-Bitterfeld. Ein 64 Jahre alter Mann hatte seinen Opel am Dienstag gegen 15.30 Uhr in Köthen auf einem Parkstreifen in der Straße „Am Wasserturm“ abgestellt. Als er gegen 22.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, musste er eine unfallbedingte Beschädigung auf der gesamten Fahrerseite feststellen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war es in der Zwischenzeit offensichtlich zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden weißen Fahrzeug unbekannten Typs gekommen. Der Unfallbeteiligte hatte sich jedoch nicht zu erkennen gegeben, sondern unerlaubt entfernt. Der Sachschaden am Opel wurde auf rund 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Angaben nimmt das Revier Anhalt-Bitterfeld entgegen.

Rufnummer: 03496 / 4260 oder per Mail [email protected]