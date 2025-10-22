Mit Zörbig als starkem Standort will die Firma Abena die Rolle als führender Anbieter für Pflege- und Hygieneprodukte ausbauen. Dabei setzt die Firma auf grüne Energie und regionale Partnerschaften. Was man vorhat.

Toilettenpapier für den Bundestag - Abena aus Zörbig hat sich mit Hygieneprodukten einen Namen gemacht

Christian Bornschein bereitet im Zörbiger Logistikzentrum von Abena Pflege- und Hygieneartikel für den Versand vor.

Grosszöberitz/MZ. - Im Gewerbegebiet Großzöberitz läuft der Betrieb bei Abena im festen Takt. Zwischen Gabelstaplern und Hochregalen werden täglich Paletten verladen, Kommissionierlisten geprüft, Lieferungen vorbereitet. Der Standort im Zörbiger Ortsteil gilt als zentrale Drehscheibe der deutschen Tochter der dänischen Abena-Gruppe. Von hier aus beliefert das Unternehmen Pflegeheime, Kliniken, Apotheken und Privatkunden in ganz Deutschland – darunter auch das Goitzsche-Klinikum – mit Pflegeartikeln.