Geflügelverein Oranienbaum lädt für kommendes Wochenende nach Vockerode. Züchter von Rassegeflügel und Kaninchen kämpfen dort um die begehrten Trophäen.

Die Preisrichter Marcel Dittrich aus Zörbig (vorn) und der Landesverbandsvorsitzende Dieter Kuhr aus Könnern begutachten ein Zuchtergebnis.

Vockerode/MZ. - Der Geflügelverein Oranienbaum und Umgebung 1906 – 2026 darf er seinen 120. Geburtstag feiern – lädt am kommenden Wochenende nach Vockerode ein. Sowohl am Sonnabend (9 bis 17 Uhr) als auch am Sonntag (9 bis 15 Uhr) findet im ehemaligen Depot der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Gelände des Ex-Kraftwerks die offiziell siebente „Orania-Schau“ statt. Gezeigt werden 380 Rassegeflügeltiere und 60 Kaninchen.