Unfall am Bahnhof in Dessau - 81-jährige Huyndai-Fahreri kollidiert mit einer Straßenbahn

Dessau/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist es am Dienstag, 21. Oktober, im Bereich der Kreuzung Fritz-Hesse-Straße und Bitterfelder Straße gekommen. Das hat das Polizeirevier Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Eine 81-jährige Fahrerin eines Hyundai hatte gegen 10.40 Uhr die Bitterfelder Straße aus Richtung Antoinettenstraße befahren und war in Richtung Fritz-Hesse-Straße unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn, die aus der Fritz-Hesse-Straße kam und in Richtung Bahnhof fuhr.

Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei mit etwa 3.000 Euro angegeben. Die Hyundai-Fahrerin, der Straßenbahnfahrer sowie die etwa 40 Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.