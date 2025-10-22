weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Seltenes Dienstjubiläum: „Treppen-Sekt“ zum 40. für die Küchenchefin im Marienstift

Seltenes Dienstjubiläum „Treppen-Sekt“ zum 40. für die Küchenchefin im Marienstift

Ina Wiemann arbeitet seit vier Jahrzehnten als Köchin im Marienstift in Roßla. Einen anderen Arbeitsplatz könnte sie sich nicht vorstellen.

Von Helga Koch 22.10.2025, 16:11
Ina Wiemann lässt sich im Kreise der Kollegen zum 40-jährigen Dienstjubiläum feiern.
Ina Wiemann lässt sich im Kreise der Kollegen zum 40-jährigen Dienstjubiläum feiern. FOTO: Maik Schumann

Roßla/MZ. - 40 Jahre im Dienst, an ein und demselben Arbeitsplatz? Das gebe es selten, sagt Pflegedienstleiterin Bianca Gebelein vom Marienstift in Roßla (Mansfeld-Südharz). Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich auf und an der Treppe im Eingangsbereich versammelt, um Küchenchefin Ina Wiemann zu überraschen. Sie hat am Dienstag ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begangen und zu einem „Treppen-Sekt“ eingeladen.