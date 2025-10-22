Ina Wiemann arbeitet seit vier Jahrzehnten als Köchin im Marienstift in Roßla. Einen anderen Arbeitsplatz könnte sie sich nicht vorstellen.

„Treppen-Sekt“ zum 40. für die Küchenchefin im Marienstift

Ina Wiemann lässt sich im Kreise der Kollegen zum 40-jährigen Dienstjubiläum feiern.

Roßla/MZ. - 40 Jahre im Dienst, an ein und demselben Arbeitsplatz? Das gebe es selten, sagt Pflegedienstleiterin Bianca Gebelein vom Marienstift in Roßla (Mansfeld-Südharz). Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich auf und an der Treppe im Eingangsbereich versammelt, um Küchenchefin Ina Wiemann zu überraschen. Sie hat am Dienstag ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begangen und zu einem „Treppen-Sekt“ eingeladen.