Ein Unfall mit zwei zerstörten Autos, eine Fahrerin, die den Unfallort verlässt: Am Amtsgericht Quedlinburg ist ein Fall verhandelt worden, der viele Fragen aufwarf – und mit einem überraschenden Urteil endete.

Mit einem rätselhaften Unfallgeschehen hat sich das Amtsgericht Quedlinburg befasst.

Quedlinburg/MZ. - Totalschaden an zwei Fahrzeugen ist die Bilanz eines Unfalls, der sich im Mai 2024 in Bad Suderode ereignet hat: Eine Frau war mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in ein in einer Parkbucht stehendes Auto gekracht. Doch hat die Fahrerin, die nach der Kollision mit ihrem Pkw – in dem beide Airbags ausgelöst hatten und bei dem unter anderem die Windschutzscheibe beschädigt war – den Unfallort verließ, weiterfuhr, Unfallflucht begangen?