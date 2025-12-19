dieser Newsletter ist der letzte in diesem Jahr, den Sie von meinen Kollegen und mir im wöchentlichen Wechsel jeweils am Freitagmittag in Ihrem Mailpostfach erhalten. Nächstes Jahr geht es dann am 9. Januar weiter. Der Plan für 2026 ist schon erstellt.

Eine Weihnachts-Premiere vor 35 Jahren

Das alte Jahr geht auf seine letzten Meter. Das vierte Adventswochenende steht vor der Tür. Haben Sie schon alle Geschenke? Haben Sie schon eine Übersicht, was noch einzukaufen ist, damit die Festtage auch festlich werden? Haben Sie Ihren Plan, wie es auch wirklich besinnlich wird - so man das planen kann?Bei allen Vorbereitungen haben Sie hoffentlich noch etwas Zeit für Zeitungslektüre. Mein Kollege Steffen Könau etwa blickt morgen auf der ersten Seite unseres Wochenend-Magazins "Blick" in seiner Serie "35 Jahre danach" zurück auf die Festtage im ersten Jahr der Einheit: "Im Dezember 1990 erleben Millionen Ostdeutsche eine Premiere. Auf das Weihnachten in Freiheit 1989 folgt endlich eines mit vollen Läden und Brieftaschen voll harter D-Mark."

Weihnachten vor 35 Jahren war in Ostdeutschland das erste Fest, das nicht nur volle Regale, sondern auch eine gewisse Kaufkraft bot. (Foto: Wolfgang Scholtyseck)

Überfluss wird zur Überforderung

Das Ende des lesenswerten Textes verrate ich Ihnen hier, den Rest gibt es dann erst morgen: "Nichts gibt es mehr, was es nicht gibt, außer dem berühmten „Ham wa nich“. Das erste Weihnachten im Überfluss ist für viele Ostdeutsche ein Weihnachten der Überforderung. So viele Wünsche. So wenig Geld. Ein neuer Weihnachtsklassiker ist geboren.Am morgigen Samstag werde ich auf einem Weihnachtsmarkt sein, der an dem Tag keiner ist. Der Angriff auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem Jahr hat in der Landeshauptstadt deutliche Spuren hinterlassen. Für die Betroffenen, ihre Angehörigen sowie viele Magdeburgerinnen und Magdeburger war der Anschlag ein tiefer Einschnitt in das tägliche Leben.

Gedenken statt Rummel morgen in Magdeburg

Morgen bleiben die Buden geschlossen, wird kein Glühwein ausgeschenkt, keine Lichterkette leuchten. Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität sowie zum Schutz des Gedenkorts haben die Kirchen und Religionen in Magdeburg zu einer Menschen-Lichter-Kette rund um das an diesem Tag geschlossene Marktareal aufgerufen. Gedenken in Stille anstatt freudiger Rummel.

Morgen bleiben die Buden des Magdeburger Weihnachtmarktes geschlossen. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Den Freitagabend vor einem Jahr werde ich in meinem Leben wohl nicht vergessen. Kurz nach 19 Uhr kamen die ersten Hinweise. Schnell wurde klar, dass hier etwas eigentlich Unbegreifliches geschehen war, das bis heute nachwirkt. Umso wichtiger ist dieses Zeichen der Erinnerung, aber auch das Signal von Solidarität, von Vielfalt und Respekt. Sie sind unser Fundament des Zusammenhalts.

Ein Bekenntnis des Zusammenhalts

Der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt findet in diesem Jahr wieder auf dem gleichen Platz statt. Das ist durchaus kontrovers diskutiert worden. Es ist aber nicht zuletzt ein Zeichen und ein Bekenntnis, dass ein solcher Anschlag zwar etliche Leben zerstört hat, aber wir uns dadurch nicht auseinander treiben lassen.

Hinter den Kulissen des Advents

Jede Episode dieser Sonderedition von "Livezeit mit Chris" entsteht dort, wo Adventsgeschichten entspringen. (Grafik: Dorna Masoumi, Foto: Sebastian Köhler/WeFrame)

Dazu gehört auch, wieder feiern zu können. Wenn Sie sich noch etwas inspirieren lassen wollen - unser Video-Reporter Chris Luzio Schönburg ist in diesem Monat durch Sachsen-Anhalt gereist und hat in seiner Livestream-Reihe hinter die Kulissen des Advents geblickt. Schauen Sie doch mal in die Sonderausgaben "Chris' Sternchen" seines Formats "Livezeit" rein. Unter anderem hat er die Grüne Zitadelle in Magdeburg, ein Gymnasium in Hettstedt und den Weihnachtsmarkt in Wittenberg besucht.

Wir streamen (vielleicht) Ihr Vereins-Event

Weihnachten hofft man ja auch auf das Wahrwerden so mancher Wünsche. Zumindest einen werden wir im neuen Jahr erfüllen. Seit einiger Zeit übertragen wir bereits die Fußballspiele des 1. FC Magdeburg, des Halleschen FC und vieler anderer Vereine in professioneller Qualität. Doch jetzt sind Sie an der Reihe: Wir möchten unter dem Motto „VereinsLIVE – Wir streamen Dein Event!“ einem Sportverein aus Sachsen-Anhalt eine eigene Live-Show schenken. Mit kompletter Kamera-Crew, Live-Kommentar und der gebündelten Reichweite der Kanäle unserer Mediengruppe.

Bis 31. Dezember bewerben

Wer mitmachen will - egal, ob Handball-, Fußball-, Schach- oder Schwimmverein: Sagen Sie uns, was Sie zum coolsten Sportverein in Sachsen-Anhalt macht. Warum haben ausgerechnet Sie eine Live-Übertragung verdient? Was hebt Sie von anderen Vereinen ab? Warum sollten Ihre Fans auch fernab der Heimat ein Spiel von Ihnen verfolgen können? Nach Einsendeschluss wird eine Jury die spannendsten Bewerbungen auswählen. Danach dürfen unsere Leserinnen und Leser abstimmen, wer das Live-Event auf seinem Vereinsgelände bekommt. Wie Sie bis zum 31. Dezember mitmachen können, erfahren Sie hier.

Großes Rätsel, größere Preise

Wer es lieber ruhiger mag - da empfehle ich einen Blick auf die letzte Seite unseres morgen erscheinenden Wochenend-Magazins. Dort finden Sie unser großes Weihnachtsrätsel - zum Fest auch mit größeren Preisen. Denn wer das Lösungswort herausbekommt, hat die Chance, einen Reise-Gutschein, einen Biberticket-Gutschein oder einen Shop-Gutschein im Wert von je 150 Euro zu gewinnen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls frohe Festtage. Kommen Sie gut ins neue Jahr, in dem wir gerne weiterhin an Ihrer Seite sein werden. Und bleiben Sie optimistisch!

Mit herzlichen GrüßenIhr Marc RathChefredakteur