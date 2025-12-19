sind Sie oder Ihre Kinder, Enkel, Nichten und Neffen schon aufgeregt? Nach monatelangem Umbau öffnet das Spaßbad Maya Mare pünktlich zu den Weihnachtsferien seine Türen wieder. Mit spektakulären Rutschen, Licht- und Soundeffekten und einer App, die das persönliche Rutsch-Erlebnis individuell gestaltet, verspricht das Maya mare Nervenkitzel und Entspannung gleichermaßen. Aber aufgepasst: Alles ist noch nicht fertig. Meine Kollegin Katja Pausch gibt einen Einblick.

Von Rutschen zu echten Schreckmomenten: Kurz nach 19 Uhr am Mittwochabend wurde die Premiere des Weihnachtscircus in Halle abrupt unterbrochen. Bei einer Trampolinnummer stürzte eine Akrobatin und verletzte sich schwer. Die Show geht weiter, und als Trost gibt es sogar eine neue Tuchnummer. Wie es der Akrobatin geht, weiß Undine Freyberg.

Nicht alles in Halle glänzt spektakulär: Das Südstadtcenter sorgt seit Monaten für Ärger bei Mietern und Kunden. Defekte Fahrstühle, dreckige Toiletten und fehlende Heizung – die Liste der Probleme ist lang. Eine Schließung droht, was vor allem ältere Besucher hart treffen würde. Die Stadtverwaltung und der Vermieter werden nun unter Druck gesetzt auch eine Online-Petition läuft bereits.

Ob Rutschen, Akrobatik oder Einkaufsstress – in Halle ist vor Weihnachten einiges los. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden.

Haben Sie einen schönen Freitag und einen guten Start in das letzte Adventswochenende.

Luisa König