Eine Studie zeigt, dass Künstliche Intelligenz alte Vorurteile übernimmt und den Osten schlechter bewertet. Wie Sachsen-Anhalt dabei abschneidet.

Vorurteile, Stereotype – und falsche Angaben: Als die MZ 2023 ChatGPT erstmals nach Wissen über den Landkreis Mansfeld-Südharz fragte, machte das Programm aus dem im Volksmund „Schiefer Jacob“ genannten Turm der Sangerhäuser Jacobikirche den „Langen Ludwig“.

Halle/MZ - Sachsen-Anhalt schneidet in der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) schlecht ab. Eine Studie der Hochschule München zeigt, wie Sprachmodelle wie „ChatGPT“ über die 16 Bundesländer urteilen. Dabei wiederholen sie ein altes Muster: Der Osten bekommt durchweg schlechtere Bewertungen, egal, worum es geht. Am Ende der Skala steht Sachsen-Anhalt.