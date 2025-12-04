Mit Haushaltswaren, Weihnachtsdekoration oder Gartenzubehör zu Niedrigpreisen ist der beliebte Discounter Groschen-Markt vor allem im ländlichen Raum Ostdeutschlands vertreten. Doch das Modell hat mit Konkurrenz zu kämpfen.

Ostdeutsche Schnäppchen-Kette Groschen-Markt ist insolvent: Wie geht es mit Filialen weiter?

Für Schnäppchenjäger kommt die Nachricht überraschend: Eine beliebte Discount-Kette muss Insolvenz anmelden.

Dingelstädt. – Die bekannte Schnäppchen-Kette Groschen-Markt aus Ostdeutschland steht vor großen Herausforderungen. Sie hat Insolvenz angemeldet.

Alle 47 Filialen der DEC Handelsgesellschaft mbH in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sollen dennoch wie gewohnt geöffnet bleiben.

Welche "Groschen-Markt"-Filialen sind in Sachsen-Anhalt betroffen?

Bad Schmiedeberg , Torgauer Str. 48

, Torgauer Str. 48 Biederitz , Am Weidenring 1

, Am Weidenring 1 Bitterfeld-Wolfen , Saarstrasse 12

, Saarstrasse 12 Blankenburg ,Husarenstrasse 27

,Husarenstrasse 27 Dessau-Rosslau , Heidestrasse 101

, Heidestrasse 101 Gerbstedt , Nebel 13c

, Nebel 13c Ilsenburg , Kroatenstrasse 10

, Kroatenstrasse 10 Köthen (Anhalt) , Dessauer Str. 104

, Dessauer Str. 104 Langenbogen , Koechstedter Weg 10

, Koechstedter Weg 10 Lützen , Goeteborger Str. 12b

, Goeteborger Str. 12b Möser , Krokusweg 13

, Krokusweg 13 Zschornewitz,Burgkemnitzer Str. 1e

Insolvenz von Groschen-Markt: Online-Konkurrenz durch Billiganbieter?

"Die Zahlung der Löhne und Gehälter werde ich über das Insolvenzausfallgeld für die Monate Dezember 2025 bis Februar 2026 ... sicherstellen", sagte der vorläufig bestellte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann zu den rund 200 Beschäftigten. Der Fortbestand des mehr als 30 Jahre alten Unternehmens solle gesichert werden.

Als Grund für die finanzielle Schieflage wird auf Konsumzurückhaltung bei Verbrauchern und den Strukturwandel im Einzelhandel verwiesen.

In der Mitteilung ist die Rede von einem "herausfordernden Marktumfeld, gepaart mit gestiegenen Infrastruktur- und Personalkosten sowie einer Marktverschiebung zugunsten preis-aggressiver Onlineanbieter".

Rettung von Groschenmarkt: Erste Sanierungsmaßnahmen

Die DEC Handelsgesellschaft hat demnach vor einigen Monaten erste Sanierungsmaßnahmen begonnen. "Im nun begonnenen vorläufigen Verfahren sehen wir eine Chance, diese begonnene Restrukturierung fortzuführen", sagte Geschäftsführer Kurt Becker.

Das Unternehmen hat seinen Sitz im thüringischen Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) und verfügt laut der Angaben über eine Gesamtverkaufsfläche von mehr als 35.000 Quadratmetern.

Unter anderem Haushaltswaren, Deko- und Heimwerkerartikel sowie Schreibwaren gehören zum Sortiment. Das Unternehmen bezieht die Waren über rund 240 Lieferanten aus dem In- und Ausland.