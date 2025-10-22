Bundesweit arbeiten mehr als 22 Prozent der abhängig Beschäftigten im Homeoffice. In Sachsen-Anhalt sind es nur etwa zehn Prozent. Wie kommt das?

Sind Firmenchefs in Sachsen-Anhalt Homeoffice-Muffel? - Warum der Anteil so gering ist

Auch im Homeoffice sollten private und dienstliche Bereiche getrennt werden, empfehlen Experten.

Halle/MZ. - Auch nach der Corona-Pandemie arbeiten weiter viele Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt im Homeoffice – der Anteil ist jedoch deutlich geringer als in anderen Bundesländern. Im Jahr 2024 arbeiteten laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus rund 122.000 Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt zumindest teilweise im Homeoffice, gab das Statistische Landesamt am Mittwoch bekannt. Das waren 12,4 Prozent aller zu Heimarbeit befragten Erwerbstätigen. Im Vorjahr lag die Quote bei 12,5 Prozent.