Immer mehr Kraniche sterben am Stausee Kelbra an der Vogelgrippe, der Landkreis Mansfeld-Südharz geht von rund 500 toten Tieren aus – bisher. Experten fürchten: Das ist erst der Anfang der Tierseuche

So läuft der Kampf gegen die Vogelgrippe am Stausee Kelbra

Nur mit Schutzausrüstung: Einsatzkräfte räumen am Stausee Kelbra Kranich-Kadaver in einen Container.

Kelbra/MZ - Alles ganz normal, oder? Der Campingplatz am Stausee Kelbra (Mansfeld-Südharz) döst in der Oktobersonne an diesem goldenen Mittwoch. Zwei Wohnmobile biegen auf den Parkplatz ein. Auf dem See, gut sichtbar vom Ufer aus, tummeln sich – tatsächlich – ein paar Wasservögel. Eine Idylle. Wäre da nicht dieser fette gelbe Aufkleber, mit breiten Klebestreifen mitten auf das Willkommensschild gepappt: „Vorsicht Seuchengefahr! Betreten verboten!“