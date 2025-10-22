weather regenschauer
  4. Geflügelpest in Mansfeld-Südharz: So läuft der Kampf gegen die Vogelgrippe am Stausee Kelbra

Immer mehr Kraniche sterben am Stausee Kelbra an der Vogelgrippe, der Landkreis Mansfeld-Südharz geht von rund 500 toten Tieren aus – bisher. Experten fürchten: Das ist erst der Anfang der Tierseuche

Von Alexander Schierholz 22.10.2025, 17:59
Nur mit Schutzausrüstung: Einsatzkräfte räumen am Stausee Kelbra Kranich-Kadaver in einen Container.
Nur mit Schutzausrüstung: Einsatzkräfte räumen am Stausee Kelbra Kranich-Kadaver in einen Container. (Foto: Landkreis Mansfeld-Südharz)

Kelbra/MZ - Alles ganz normal, oder? Der Campingplatz am Stausee Kelbra (Mansfeld-Südharz) döst in der Oktobersonne an diesem goldenen Mittwoch. Zwei Wohnmobile biegen auf den Parkplatz ein. Auf dem See, gut sichtbar vom Ufer aus, tummeln sich – tatsächlich – ein paar Wasservögel. Eine Idylle. Wäre da nicht dieser fette gelbe Aufkleber, mit breiten Klebestreifen mitten auf das Willkommensschild gepappt: „Vorsicht Seuchengefahr! Betreten verboten!“