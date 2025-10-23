Die Kathi-Backmischungen aus Halle sind ein Stück DDR-Geschichte. Auch nach der Wende sind sie eine absolute Erfolgsgeschichte. TV-Koch Sebastian Lege hat sie in seiner ZDF-Sendung „Besseresser“ genau unter die Lupe genommen.

Halle (Saale)/DUR. – Im DDR-Spezial der ZDF-Sendung "Besseresser" hat sich TV-Koch Sebastian Lege nicht nur mit den Halloren-Kugeln und Soljanka beschäftigt, sondern auch mit den Kathi-Backmischungen.

„Kathi“-Backmischungen: Erfindung aus der Not

Not machte in der DDR erfinderisch, denn nicht immer waren die benötigten Backzutaten verfügbar. 1953 kam Käthe Thiele in Halle deswegen auf die Idee: Tortenmehl, die erste komplette Backmischung Deutschlands.

Das Prinzip ist einfach: Alle Zutaten wie Mehl, Stärke, Salz und Zucker stecken in einer Packung. Mit Backideen auf der Rückseite vereinfachte die Backmischung den Alltag einer Hausfrau. Heute hat "Kathi" verschiedenste Varianten an Kuchen-Mischungen, welche Hobby-Bäcker-Herzen höher schlagen lassen.

Nicht umsonst ist die Firma aus Halle Marktführer im Bereich Backmischungen in den ostdeutschen Bundesländern und national die Nummer zwei hinter der Dr. Oetker Gruppe – zu der Kathi mittlerweile gehört.

Kathi-Backmischungen bei "Besseresser": Viel Aromen, wenig natürliche Zutaten

"Ich hasse backen, wirklich! Das nervt mich", meint Sebastian Lege gleich zum Anfang – kein guter Start. Für seine Sendung möchte er eine Erdbeertorte backen. Die Kathi-Backmischung der Sorte kommt bei den Testern schon mal gut an. Doch wie schlägt sich Lege beim Nachmachen?

Für seine Pulvermischung der Erdbeercreme mischt er eine Menge Zucker, modifizierte Stärke, Zitronensäure, Gelatine und Maltodextrin. Und für den Geschmack: "noch ordentlich Aroma". Süffisant merkt Lege an: "Erdbeertorte ohne Erdbeeren – ja, das geht."

Auch beim Kakao-Keksboden wird weniger auf echte Schokolade gesetzt, sondern vielmehr auf Aroma und Palmfett. "Lecker ist echt was anderes", sagt Lege, als er die Zutaten in eine Schüssel vermengt.

Die frischen Zutaten, wie Erdbeeren und Butter, kommen extra dazu. "Meine Freundin Kathi macht das möglich: Ich kann backen. Endlich", freut sich der TV-Koch. Nur noch zerlassene Butter zum Boden hinzufügen und frische Erdbeeren in die Sahnemasse heben – fertig.

"Kathi"-Backmischungen: Günstige Alternative zu anderen Herstellern

Preislich liegt die Backmischung mit den frischen Zutaten ungefähr auf gleicher Höhe wie eine selbstgemachte Variante. Nur, dass in einer hausgemachten Torte nur natürliche Zutaten stecken und keine Ersatzstoffe.

Verglichen mit anderen Herstellern von Backmischungen liegt "Kathi" deutlich unter dem Preis der Konkurrenz wie "Ruf" oder "Dr. Oetker".