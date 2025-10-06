weather spruehregen
  4. Koch aus Sachsen-Anhalt bei ZDF besseresser: Soljanka mit Sebastian Lege

DDR-Soljanka zum 7. Oktober Großer Auftritt in ZDF-Show „besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf bei Dreh mit Sebastian Lege erlebt

Durch einen Artikel in Tageblatt/MZ wird Fernsehkoch Sebastian Lege auf den 73-jährigen Küchenmeister Erich Klukas aus Reinsdorf aufmerksam und lädt ihn in die ZDF-Sendung „besseresser“ ein. Wann die Ausstrahlung erfolgt.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 07.10.2025, 13:42
Der Reinsdorfer Koch Erich Klukas (r.) erhielt eine Einladung zur ZDF-Sendung „besseresser“ mit TV-Koch Sebastian Lege, die am 7. Oktober, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird. Klukas kochte mit dem Fernsehkoch eine typische DDR-Soljanka.
Reinsdorf/Köln - Diese Story beginnt so, wie viele überraschende Geschichten beginnen – nämlich mit einem Telefonanruf, den der Empfänger bloß für einen Streich, für eine Veralberung hält: „Vater, das ZDF ist dran, Fernsehkoch Sebastian Lege will, dass du zu ihm in die Sendung kommst“.