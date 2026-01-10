Die letzte von vier Ausgaben von gelben Säcken durch das Abfallunternehmen Remondis ist am Freitag auf dem Grundstück Leipziger Straße 36 in Köthen erfolgt. Der Frust bei den Abholern ist groß. Was kritisiert wird.

„Drei Rollen pro Haushalt“ - Wie im dichten Schneetreiben in Köthen die letzten gelbe Säcke verteilt wurden

Die Säcke wurden von Remondis aus einem Lastwagen auf dem Parkplatz an der Getränkequelle und dem Lidl-Markt in der Leipziger Straße verteilt.

Köthen/MZ. - Die letzte von vier Ausgaben von gelben Säcken für Leichtverpackungen durch das Abfallunternehmen Remondis im Kreis ist am Freitag auf dem Grundstück Leipziger Straße 36 in Köthen unspektakulär über die Ladebordwand eines 7,5-Tonnen-Lastwagens gegangen. Leider wurden die Säcke im morgendlichen Schneegestöber an einem Ort verteilt, der am Rand der Baustelle der Hohen Brücke liegt und für Autofahrer eine Sackgasse ist.